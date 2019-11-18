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В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, передает
Начальник ГИБДД Михаил Черников отметил, что идея заключается в том, чтобы подросток не три месяца изучал правила дорожного движения, а гораздо дольше: например, до 14 лет в движении ЮИД, затем — в юношеских автомобильных школах.
Как сообщали в ГИБДД, концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в России появится 41 тысяча отрядов юных инспекторов, а число вовлеченных в движение несовершеннолетних достигнет полумиллиона.
В частности, речь идет об участии детей от восьми лет.
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