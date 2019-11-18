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16:04, 18 ноября 2019 75
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В центре Воронежа на тротуаре нашли тело женщины

В центре Воронежа на тротуаре нашли тело женщины

В понедельник, 18 ноября, в Воронеже около дома №91 по улице Фридриха Энгельса нашли тело женщины. Приехавшие на место врачи констатировали смерть, сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное управление МВД.

Погибшей оказалась 73-летняя женщина, добавили в полиции.

Следов насильственной смерти на теле пенсионерки не было. По предварительной версии причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Причину смерти точно установит экспертиза.


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