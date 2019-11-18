В центре Воронежа на тротуаре нашли тело женщины

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В понедельник, 18 ноября, в Воронеже около дома №91 по улице Фридриха Энгельса нашли тело женщины. Приехавшие на место врачи констатировали смерть, сообщили «
Погибшей оказалась 73-летняя женщина, добавили в полиции.
Следов насильственной смерти на теле пенсионерки не было. По предварительной версии причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
Причину смерти точно установит экспертиза.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.