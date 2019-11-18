Специалисты «Рязаньэнерго» выявили хищение энергии на 64,5 миллиона рублей

За девять месяцев энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» зафиксировали 844 факта безучетного и 211 случаев бездоговорного потребления электроэнергии. Общий объем хищений составил 12 млн кВт/ч на сумму 64,5 миллиона рублей.

«"Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ведет системную работу по выявлению фактов энерговоровства. Специалисты регулярно проводят плановые и внеплановые проверки приборов учета и соблюдения условий действующих договоров энергоснабжения, а также оперативно реагируют на сигналы о случаях хищения, поступающие от жителей, смежных организаций и правоохранительных органов", — пояснили в пресс-службе.

У специалистов «Рязаньэнерго» есть приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, которые позволяют замерить силу тока, не заходя в дом потребителя, а также специальные пломбы, определяющие факт воздействия на прибор учета магнитом.

Наиболее крупный факт безучетного потребления электроэнергии сотрудники «Рязаньэнерго» выявили в Шиловском районе. Объем неучтенной электроэнергии составил 6,6 млн кВт/ч на сумму свыше 40 миллионов рублей. Энергетики направили заявление в полицию. Потребителя могут привлечь к ответственности по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Всего за девять месяцев устроили 439 контрольных мероприятий. По всем выявленным фактам составили акты о безучетном потреблении электроэнергии и подали заявления в полицию для проведения проверок. По их результатам в настоящее время возбудили 196 административных дел, 34 человека привлекли к административной ответственности. Нарушители компенсируют ущерб и выплатят штраф.

В соответствии со статьей 7.19 КоАП штраф для физлиц составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 15 тысяч до 30 тысяч. За хищение электроэнергии законодательством предусмотрена и уголовная ответственность.

«Самовольное подключение к сетям и вмешательство в работу приборов учета приводят к неконтролируемой нагрузке на энергооборудование и снижению надежности электроснабжения добропорядочных граждан, исправно оплачивающих счета: происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров», — напомнили энергетики.