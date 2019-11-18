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13:55, 18 ноября 2019 158

«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду

«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду

Сбербанк сообщил о запуске акции, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут получать бонусы СПАСИБО. Акция действует до 31 января 2020 года.

Клиенты будут получать бонусы СПАСИБО при оплате товаров и услуг по специальным QR-кодам «Плати QR», размещенным в торговых и сервисных предприятиях. Акция не распространяется на платежи по коммунальным и прочим услугам, осуществляемым по платежным квитанциям с QR-кодом.

Для получения бонусов нужнобыть клиентом банка и участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Максимальный размер поощрения — пять тысяч бонусов СПАСИБО. С каждой оплатой по QR-коду размер бонусов растет: первая покупка принесет 3%, вторая — 5%, дальше — больше. За десятую и последующие оплаты по QR будут начислены максимальные 15% СПАСИБО.

Максимальное количество бонусов, которое можно получить за одну оплату — 500. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечне партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас более 70 тысяч торговых точек.

«Ранее Сбербанк предоставил своим клиентам удобный способ совершать платежи при помощи QR-кода. Чтобы привлечь к нему дополнительное внимание и сделать его таким же привычным, как оплата сервисов и услуг при помощи карты или смартфона, мы запустили акцию с начислением дополнительных бонусов СПАСИБО», — пояснил директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Дмитрий Малых.

Гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев считает, что акция позволит «нагляднее оценить преимущества программы лояльности».


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