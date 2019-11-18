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9:43, 18 ноября 2019 211
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Синоптики рассказали, в каких регионах ожидают аномальные холода

Синоптики рассказали, в каких регионах ожидают аномальные холода

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 18 ноября, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

В середине недели в Архангельской области и в Коми ночами будет до -21 градуса, днем до -12. Как отметила синоптик, это на 12 градусов ниже нормы.

Во вторник аномальные холода (до -22 градусов ночью и до -16 днем) ожидаются на юге Западной Сибири.

На севере Иркутской области столбики термометров ночью опустятся до -40. Сильный снег возможен в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.

В столице в ночь на четверг, 21 ноября, может похолодать до -8 градусов. Днем до конца недели будет около нуля.


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