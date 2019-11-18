Синоптики рассказали, в каких регионах ожидают аномальные холода

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 18 ноября, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «
В середине недели в Архангельской области и в Коми ночами будет до -21 градуса, днем до -12. Как отметила синоптик, это на 12 градусов ниже нормы.
Во вторник аномальные холода (до -22 градусов ночью и до -16 днем) ожидаются на юге Западной Сибири.
На севере Иркутской области столбики термометров ночью опустятся до -40. Сильный снег возможен в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.
В столице в ночь на четверг, 21 ноября, может похолодать до -8 градусов. Днем до конца недели будет около нуля.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.