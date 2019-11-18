Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование стоимостью более миллиона рублей

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Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование стоимостью 1,3 млн. рублей. Об этом сообщил
Ранее медучреждение получило современный аппарат УЗИ экспертного класса. Комплекс позволит проводить ультразвуковое исследование сердца с использованием стресс-эхокардиографии. Теперь к нему закупили тредмил, который обеспечит необходимую физнагрузку пациента во время обследования.
«Новое оборудование позволит существенно улучшить диагностику ишемической болезни сердца, обеспечит раннее выявление заболевания, а значит, и своевременное начало лечения», — сказал главврач кардиодиспансера Александр Данилов.
Справка
Тредмил-тест — метод диагностики, при котором исследуется функционирование сердечно-сосудистой системы в период нагрузки. После предварительной подготовки пациент начинает ходьбу на беговой дорожке, в начале — в привычном ритме. Через некоторое время дорожка меняет положение, незначительно увеличивая наклон. Таким образом, физическая нагрузка усиливается постепенно. Параллельно снимается ЭКГ. После каждого этапа больному проводят ультразвуковое исследование.
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