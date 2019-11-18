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15:08, 18 ноября 2019 337
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Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование стоимостью более миллиона рублей

Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование стоимостью более миллиона рублей

Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование стоимостью 1,3 млн. рублей. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Ранее медучреждение получило современный аппарат УЗИ экспертного класса. Комплекс позволит проводить ультразвуковое исследование сердца с использованием стресс-эхокардиографии. Теперь к нему закупили тредмил, который обеспечит необходимую физнагрузку пациента во время обследования.

«Новое оборудование позволит существенно улучшить диагностику ишемической болезни сердца, обеспечит раннее выявление заболевания, а значит, и своевременное начало лечения», — сказал главврач кардиодиспансера Александр Данилов.

Справка

Тредмил-тест — метод диагностики, при котором исследуется функционирование сердечно-сосудистой системы в период нагрузки. После предварительной подготовки пациент начинает ходьбу на беговой дорожке, в начале — в привычном ритме. Через некоторое время дорожка меняет положение, незначительно увеличивая наклон. Таким образом, физическая нагрузка усиливается постепенно. Параллельно снимается ЭКГ. После каждого этапа больному проводят ультразвуковое исследование.


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