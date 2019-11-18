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11:31, 18 ноября 2019 344

Рязанских школьников пригласили на курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Рязанских школьников пригласили на курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Фото: Pixabay.com

Рязанских школьников пригласили на курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Их организует Центральная школа.

10 ноября ученики 9 и 11 классов сдали пробные экзамены. Эту процедуру максимально приблизили к реальности: школьники выполняли работы на специальных бланках по материалам, структура и содержание которых соответствует контрольно-измерительным материалам реального экзамена. Учеников предварительно проинструктировали. Отмечается, что после экзамена задания детально разобрали.

На пробные экзамены пришли 26 человек:

  • пятеро сдавали русский язык (ОГЭ и ЕГЭ),
  • по семь человек — математику (ОГЭ и ЕГЭ) и обществознание,
  • трое — английский язык (ОГЭ),
  • по одному человеку — биологию (ОГЭ) и физику (ОГЭ),
  • двое — информатику (ОГЭ).

Организаторы пояснили, что практически все школьники набрали необходимое количество баллов для успешного прохождения аттестации.

«Вместе с тем следует отметить, что в пересчете экзаменационных баллов в привычную школьную отметку средний результат экзамена составляет 3,4», — уточнили в Центральной школе.

Максимальный балл по русскому языку среди участников пробного ЕГЭ по русскому языку — 94 балла (из 100 возможных), по математике — 72 балла. Среди девятиклассников один юноша сдал пробный ОГЭ по математике на 5 баллов (в пересчете на школьную систему оценок).

«К сожалению, один учащийся 9 класса не сумел преодолеть минимальный порог при сдаче русского языка в формате ОГЭ, его результат 10 баллов, что соответствует школьной оценке „2“, — рассказали организаторы. — Пробный экзамен позволил учащимся реально оценить свой уровень подготовки, наметить траекторию дальнейшего развития для успешного прохождения итоговой аттестации».

В центральной школе есть курсы ЕГЭ и ОГЭ по всем школьным предметам. Записаться на них можно по телефону: +7 (4912) 99- 08-91.

Первое занятие бесплатное.


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