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Фото: Pixabay.com
Рязанских школьников пригласили на курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Их организует Центральная школа.
10 ноября ученики 9 и 11 классов сдали пробные экзамены. Эту процедуру максимально приблизили к реальности: школьники выполняли работы на специальных бланках по материалам, структура и содержание которых соответствует контрольно-измерительным материалам реального экзамена. Учеников предварительно проинструктировали. Отмечается, что после экзамена задания детально разобрали.
На пробные экзамены пришли 26 человек:
Организаторы пояснили, что практически все школьники набрали необходимое количество баллов для успешного прохождения аттестации.
«Вместе с тем следует отметить, что в пересчете экзаменационных баллов в привычную школьную отметку средний результат экзамена составляет 3,4», — уточнили в Центральной школе.
Максимальный балл по русскому языку среди участников пробного ЕГЭ по русскому языку — 94 балла (из 100 возможных), по математике — 72 балла. Среди девятиклассников один юноша сдал пробный ОГЭ по математике на 5 баллов (в пересчете на школьную систему оценок).
«К сожалению, один учащийся 9 класса не сумел преодолеть минимальный порог при сдаче русского языка в формате ОГЭ, его результат 10 баллов, что соответствует школьной оценке „2“, — рассказали организаторы. — Пробный экзамен позволил учащимся реально оценить свой уровень подготовки, наметить траекторию дальнейшего развития для успешного прохождения итоговой аттестации».
В центральной школе есть курсы ЕГЭ и ОГЭ по всем школьным предметам. Записаться на них можно по телефону: +7 (4912) 99- 08-91.
Первое занятие бесплатное.
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