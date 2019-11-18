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16:33, 18 ноября 2019 443
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Рязанцам рассказали, куда обращаться по вопросам вывоза мусора 1

Рязанцам рассказали, куда обращаться по вопросам вывоза мусора

Рязанцам рассказали, куда обращаться по вопросам вывоза мусора. Информацию опубликовали на сайте горадминистрации.

По вопросам заключения договоров и начислению платежей можно обращаться в абонентский отдел регионального оператора «Эко-Пронск» — 70-19-50.

По вопросам несвоевременного вывоза ТКО — 70-19-50.

Кроме того, граждане могут звонить на телефоны территориальных менеджеров оператора:

  • менеджер Железнодорожного района — Александр Евгеньевич Николаев — +7 (910) 500-65-01;
  • менеджер Московского района — Денис Сергеевич Терешенков — +7 (910) 500-56-42;
  • менеджер Октябрьского района — Евгений Викторович Федоров — +7 (910) 500-61-09;
  • менеджер Советского района — Геннадий Владимирович Верменчук — +7 (910) 500-67-91.

Также по вопросам некачественного обслуживания своих территорий рязанцам посоветовали звонить в районные префектуры:

  • Префектура Советского района — 21-65-70;
  • Префектура Октябрьского района — 28-37-49;
  • Префектура Железнодорожного района — 76-47-88;
  • Префектура Московского района — 37-35-19.

Напомним, с ноября в Рязанской области к работе приступил единый региональный оператор ТКО «Эко-Пронск». RZN.info разбирался в главных вопросах о «мусорной реформе».


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