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Рязанцам рассказали, куда обращаться по вопросам вывоза мусора. Информацию опубликовали на сайте горадминистрации.
По вопросам заключения договоров и начислению платежей можно обращаться в абонентский отдел регионального оператора «Эко-Пронск» — 70-19-50.
По вопросам несвоевременного вывоза ТКО — 70-19-50.
Кроме того, граждане могут звонить на телефоны территориальных менеджеров оператора:
Также по вопросам некачественного обслуживания своих территорий рязанцам посоветовали звонить в районные префектуры:
Напомним, с ноября в Рязанской области к работе приступил единый региональный оператор ТКО «Эко-Пронск». RZN.info разбирался в
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