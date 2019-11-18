Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:10, 18 ноября 2019 196

«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем шести тысячах отделениях Сбербанка

«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем шести тысячах отделениях Сбербанка

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» завершил создание беспроводной локальной вычислительной сети по технологии Wi-Fi в 6300 отделениях ПАО «Сбербанк».

Право на организацию беспроводной локальной вычислительной сети «Ростелеком» получил в апреле 2019 года, одержав победу в открытом конкурсе. Сумма контракта, заключенного на два года, составила 759 млн рублей (включая НДС).

«Ростелеком» организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Сбербанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сеть доступна как для клиентов, которым предоставлен беспроводный доступ в интернет, так и для сотрудников для доступа к информационным ресурсам банка.

«"Ростелеком» справился с очень масштабной задачей — обеспечил в офисах банка почти по всей стране стабильное и безопасное беспроводное подключение к интернету для наших клиентов, а для сотрудников организовал удобный и защищенный доступ ко всем внутренним сервисам банка. Благодаря этому наши клиенты, находясь в офисе, получили быстрый и бесплатный доступ к онлайн-сервисам экосистемы Сбербанка, что поможет им узнавать и выбирать для себя наиболее удобные способы решения своих задач", — сказал руководитель канала ВСП Сбербанка Василий Палаткин.

«"Сбербанк» предъявил высокие требования к технологическому уровню услуги и качеству ее предоставления. Благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, крупнейшей федеральной платформе Wi-Fi и сервисной экспертизе «Ростелеком» имеет возможность предлагать масштабные и уникальные решения для своих корпоративных заказчиков в любой точке страны. Этот проект продолжает многолетнее сотрудничество «Ростелекома» со Сбербанком, и станет очередным шагом в развитии ИТ-инфраструктуры для внедрения и поддержки новых бизнес-инициатив Сбербанка", — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:22, 5 ноября 2019 5 586
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 966
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 3 932
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 11
8:09, 10 ноября 2019 2 172
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 249
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 12
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум