Полицейские устроили засаду и поймали дачного вора в Рыбновском районе

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Фото: Pixabay.com
В селе Ходынино Рыбновского районе обокрали пять дачных домов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию с начала ноября стали поступать сообщения о кражах. Оперативники выяснили, что неизвестный ночью выбивал входную дверь или разбивал окно и, проникнув внутрь, забирал бытовую технику и инструменты.
Позже стражи порядка устроили засаду, узнав информацию о мужчине и автомобиле, на котором он передвигался.
Ночью полицейские заметили разыскиваемую машину и остановили его на трассе.
За рулем автомобиля был 35-летний житель Рязанского района. В салоне машины обнаружили пылесос, моток медного кабеля и инструмент. Вещи мужчина украл у 60-летней пенсионерки.
Рязанца задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.
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