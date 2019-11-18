Падение военного беспилотника и 101-летие десантного училища. Главные новости выходных, 16 и 17 ноября

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Завершились очередные осенние выходные. Вспомним, что произошло 16 и 17 ноября.
В субботу, 16 ноября, под Рязанью рядом с жилыми домами
Рязанское десантное училище
Серьезный пожар также был в
Рязанка, ставшая инвалидом после ДТП,
Рязанская фигуристка Трусова
Другая рязанка Мария Селиверстова выступила в шоу «Танцы на ТНТ». Она
Работу рязанской железнодорожной станции
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.