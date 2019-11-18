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8:34, 18 ноября 2019 242
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Падение военного беспилотника и 101-летие десантного училища. Главные новости выходных, 16 и 17 ноября

Падение военного беспилотника и 101-летие десантного училища. Главные новости выходных, 16 и 17 ноября

Завершились очередные осенние выходные. Вспомним, что произошло 16 и 17 ноября.

В субботу, 16 ноября, под Рязанью рядом с жилыми домами упал военный беспилотник. Никто не пострадал. После падения беспилотника начали расследование. Содействовать ему будет компания «Кронштадт», которая разрабатывает и производит аппараты. Названа предварительная причина падения.

Рязанское десантное училище отметило 101-летие. Командующий ВДВ поздравил рязанское десантное училище со 101-летием Андрей Сердюков также рассказал о знаменитых выпускниках рязанского десантного училища. В Кадоме загорелся бывший деревообрабатывающий комбинат. Огонь охватил тысячу квадратных метров. Никто не пострадал.

Серьезный пожар также был в магазине на окраине Рязани вечером в воскресенье, 17 ноября. В Скопине пропал 59-летний Равил Магданов. О нем неизвестно с 26 сентября. На улицу Почтовую вернули вывеску «Рязань». Ее снимали для ремонта. Клепиковские чиновники ответили на жалобы «о трех фонарях на всю деревню». Речь идет о деревни Макеево

Рязанка, ставшая инвалидом после ДТП, получит 80 тысяч компенсации вместо миллиона.

Рязанская фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал.

Другая рязанка Мария Селиверстова выступила в шоу «Танцы на ТНТ». Она исполнила «фолк».

Работу рязанской железнодорожной станции показали с высоты. На видео сняли сортировочную станцию в Рыбном. Рязанские полицейские не стали заводить уголовное дело на мошенника, обманувшего пенсионерку.


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Розовые фламинго, парковки и тренажеры. Как отремонтировали дворы Рязани в 2019 году

Розовые фламинго, парковки и тренажеры. Как отремонтировали дворы Рязани в 2019 году

В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.

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