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20:29, 18 ноября 2019 389
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Отремонтированное отделение рязанской больницы №10 откроется во вторник

Отремонтированное отделение рязанской больницы №10 откроется во вторник

Отремонтированное отделение рязанской больницы №10 откроется во вторник, 19 ноября, сообщил сайт регионального минздрава.

Работы провели впервые со времени открытия больницы. Их стоимость составила 3,6 млн. рублей.

Всего отремонтировали 21 палату, кабинеты осмотра пациентов, процедурный, манипуляционный, сестринскую, ординаторскую, коридоры, санитарные комнаты и столовую. Для обновленного отделения купили новую мебель. «Проведенный ремонт позволит оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне, пациентам будет более комфортно находиться, а медперсоналу работать в таких современных, удобных условиях», — отметил заведующий Андрей Филичкин.

Он уточнил, что отделение терапии рассчитано на 45 мест круглосуточного стационара и 14 — дневного пребывания.


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