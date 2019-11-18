RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Около 120 рязанцев пробежали в костюмах Деда Мороза по Лесопарку. Пятый ежегодный забег стартовал ко дню дня рождения главного новогоднего персонажа в понедельник, 18 ноября.
Для детей организаторы приготовили дистанцию в 250 метров, а взрослым пришлось преодолеть полкилометра. Всего в соревнованиях в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020» было девять забегов.
Жюри оценило конкурсантов по нескольким категориям: самый оригинальный костюм, самый юный участник, самый опытный участник, самый многочисленный коллектив и корпоративный имидж коллектива.
Победителей и призеров забегов наградили грамотами и памятными подарками.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов назвал дороги одним из «насущных вопросов» в области
|
cледующая новость →Вжух и… Из VIP-зала кафе в Ермиши украли четыре бутылки водки
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.