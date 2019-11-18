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Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов стал первым в списке глав законодательных органов ЦФО и третьим среди субъектов России в СМИ. Рейтинг опубликовала «Медиалогия».
В топ-3 оказались глава заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и глава краснодарского заксобрания Юрий Бурлачко (16 881,3 и 8 579,2 соответственно), третье место — Владимир Нетёсов (Воронежская область) с индексом 7584.
В октябре председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. Сообщалось, что в период 2019—2025 годов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Воронежской области будет расселено 25 непригодных для проживания многоквартирных домов. Кроме того, в ходе посещения нового детского сада в Воронеже Владимир Нетесов сообщил, что в детских садах Воронежской области в течение 2020 и 2021 годов будет создано свыше 2,6 тысячи мест для детей от полутора до трех лет.
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