На своп-маркет в Воронеже приехала посол Швеции

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 16 ноября, воронежцы на Винзаводе обменялись одеждой на своп-маркете. Туда в поисках «чего-то подходящего» пришла посол Швеции в России Малена Мард, пишет «
Своп — это распространенный в Швеции вид маркетов, посетители которого не покупают одежду и другие вещи, а обмениваются.
По словам Малены Мард, своп — будущее моды. Она считает, что люди со временем перейдут на покупку вещей из секонд-хенда.
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