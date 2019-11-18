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17:49, 18 ноября 2019 97
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На своп-маркет в Воронеже приехала посол Швеции

На своп-маркет в Воронеже приехала посол Швеции

Фото: Pixabay.com

В субботу, 16 ноября, воронежцы на Винзаводе обменялись одеждой на своп-маркете. Туда в поисках «чего-то подходящего» пришла посол Швеции в России Малена Мард, пишет «АиФ Воронеж».

Своп — это распространенный в Швеции вид маркетов, посетители которого не покупают одежду и другие вещи, а обмениваются.

По словам Малены Мард, своп — будущее моды. Она считает, что люди со временем перейдут на покупку вещей из секонд-хенда.


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