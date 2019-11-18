На Первомайском проспекте столкнулись внедорожник и троллейбус

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Вечером в понедельник, 18 ноября, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского столкнулись внедорожник и троллейбус. Об этом сообщила группа «
Из-за ДТП на Первомайском проспекте образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено от площади Ленина до ТЦ «Барс на Московском». Затор растянулся почти на три километра.
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При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.