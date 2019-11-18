На форум «Театр возможностей» в Рязань приехали участники из 23 регионов

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В понедельник, 18 ноября, в Рязани открылся Всероссийский молодежный форум «Театр возможностей».
Мероприятия пройдут с 18 по 20 ноября. В нем поучаствуют представители молодежи из 23 регионов страны, а также российские соотечественники из Австралии, Испании, Италии, Грузии, Болгарии, Молдовы и Японии.
На открытии заминистра культуры и туризма региона Валерия Масловская выступила с лекцией в честь Года театра в России. После этого она отметила, что форум займет достойное место среди крупнейших мероприятий региона в этом году.
На форуме обсудят эффективную практику и проекты в области классического, студенческого и социального театрального искусства, а также формирование профессиональной группы молодежи, реализующей проекты в данной сфере.
В рамках фестиваля участники встретятся с режиссером Андреем Афониным, руководителем молодежного театра «Предел» Владимиром Делем, актером Олегом Биликом и многими другими.
Кроме того, в программу вошли экскурсии по кремлю, дому музею Сергея Есенина и рязанским театрам.
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