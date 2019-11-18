Минэнерго подтвердило готовность «Россетей» к зиме

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019/2020 года. Соответствующий приказ подписали в Министерстве энергетики России и опубликовали на сайте организации.
Оценка Министерства энергетики подтвердила соблюдение «Россетями» всех требований, установленных правилами подготовки к ОЗП, утвержденных соответствующим приказом ведомства.
«В этом году природа уже испытывала нас на прочность — в целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционная — пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый», — подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.
В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях группы «Россети» провели мероприятия для повышения надежности и качества энергоснабжения.
«В физическом выражении по основным номенклатурам работ годовой план технического обслуживания и ремонта исполнен с превышением плана», — говорится в пресс-релизе.
К работе в осенне-зимний период готовы 49 270 энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных — 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы «Россети» — 5 743 резервных источников снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОколо памятника Ленину автомобиль врезался в ограждение
|
cледующая новость →В Рязани нашли подоздрительную икру
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.