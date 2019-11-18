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В понедельник, 18 ноября, губернатор Николай Любимов приехал в Скопинский район. Там проходит заседание областного правительства.
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Ранее глава региона предложил высказать горожанам мнение о проблемах в Скопине.
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При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.