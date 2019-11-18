RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Глава воронежской фирмы более двух месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам. Об этом
Гендиректор задолжал двоим сотрудникам свыше 150 тысяч рублей.
На 39-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Невыплата заработной платы»). Во время следствия он вернул сотрудникам деньги.
Обвиняемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. В следкоме отмечают, что для этого есть все основания: воронежец впервые совершил преступления небольшой и средней тяжести и возместил вред.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -3 градусов
|
cледующая новость →В Сасове автовоз с тремя микроавтобусами на прицепе чуть не съехал в реку
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.