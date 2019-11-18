Дело жительницы Шилова, убившей мужчину из-за супруга, направили в суд

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Жительницу Шилова осудят за убийство мужчины. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Об этом сообщил
По данным следствия, днем в среду, 28 августа, в квартире поссорились приятели. Гость начал избивать хозяина квартиры, за него заступилась сожительница. Она ударила потерпевшего ножом в грудь. От полученных травм 36-летний мужчина скончался в больнице.
Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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