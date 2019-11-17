В Рязанском районе открыли отремонтированный Дом культуры

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Кораблино Рязанского района открыли отремонтированный Дом культуры. Об этом
На ремонт ушло 4,5 миллиона рублей (2 миллиона 420 тысяч — из федерального бюджета, 1 миллион 700 тысяч — из бюджета сельского поселения. Еще 428 тысяч выделил регион.
Рабочие отремонтировали входную группу и фойе, танцевальный зал, в котором дети занимаются хореографией, и коридор на втором этаже, а также реконструировали лестницу. Это третий этап работ, которые начались в 2012 году. Также нужно привести в порядок зрительный зал, заменить полы и купить кресла.
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