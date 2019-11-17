В Рязань привезут мощи Николая Чудотворца

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Фото: Рязанская епархия
В Рязань в среду, 20 ноября, привезут мощи иколая Чудотворца — одного из самого почитаемых среди православных святых. Об этом
Святыню доставят из Иоанно-Богословского монастыря в Крестовоздвиженский храм. Поклониться ей можно до 12 декабря.
«Принесение ковчега с частицей мощей угодника Божия призвано лишний раз напомнить о тех непреходящих духовных ценностях, — пояснили в епархии. — Придя поклониться мощам, припав к святыне, человек трудится для своего спасения, выражает святому свое почитание и упование на его помощь, на заступничество перед Богом как в этой жизни, так и в будущей».
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