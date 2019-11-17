В понедельник в Рязанской области ожидается туман. Прогноз погоды

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В понедельник, 18 ноября, в Рязанской области ожидаются туман. Об этом
Ночью и утром местами туман. Порывы ветра ночью могут достигать до 7 метров в секунду, днем до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -4, +1 градус, днем 0, +5 градусов.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.