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Фото: Pixabay.com
В Подмосковье три человека насмерть отравились неизвестной жидкостью. Еще двое попали в больницу Одинцова, передает
По данным следователей, в воскресенье, 17 ноября, в деревне Часцы мужчина нашел бутылку с жидкостью неизвестного происхождения и выпил вместе с приятелями. Пострадавшие 55 и 56 лет умерли на месте. Мужчин в возрасте 59, 36 и 26 лет госпитализировали, один из них скончался.
Бутылку отправят экспертам.
Полицейские и следователи проводят проверку.
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