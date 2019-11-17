Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:49, 17 ноября 2019 101
 0    0

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Фото: Pixabay.com

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах, передает «РИА Новости».

По мнению Канаева, многие пешеходы даже не знают, как правильно переходить дорогу. При этом эксперт не считает, что образование водителей напрямую влияет на рост смертности при ДТП.

Руководитель ФАР также отметил повышение уровня безопасности на российских дорогах.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 4 156
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 5 360
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 785
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 3 617
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 11
8:09, 10 ноября 2019 2 066
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум