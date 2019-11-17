В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

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Фото: Pixabay.com
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах, передает «
По мнению Канаева, многие пешеходы даже не знают, как правильно переходить дорогу. При этом эксперт не считает, что образование водителей напрямую влияет на рост смертности при ДТП.
Руководитель ФАР также отметил повышение уровня безопасности на российских дорогах.
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