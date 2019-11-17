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На востоке Москвы похитили женщину. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает
Телеканал ссылается на очевидцев, которые рассказали, что двое злоумышленников насильно посадили женщину в машину и уехали. Это произошло на Никитинской улице.
По данным РЕН ТВ, в столице ввели план «Перехват».
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.