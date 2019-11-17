В Махачкале из-за замечания девушке устроили массовую драку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В одном из медколледжей Махачкалы из-за замечания девушке устроили массовую драку. Видео опубликовал портал «
На ролике видно, что участниками потасовки стали несколько десятков человек.
По данным
Подозреваемого нашли. Он признался.
По данным портала, конфликт разгорелся из-за того, что один из участников драки сделал замечание девушке в маршрутке. Та пожаловалась возлюбленному, и он решил выяснить отношения с обидчиком.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНеизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре «Останкино»
|
cледующая новость →Рязанцам раздали Евангелие в кремле
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.