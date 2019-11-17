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В магазине на окраине Рязани огонь охватил 200 «квадратов». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, в воскресенье, 17 ноября, около 18:50 в поселке Строитель загорелся магазин строительной техники. На место прибыли четыре расчета.
Пожар ликвидировали в 19:29.
Никто не пострадал.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.