В центре Скопина установили макет Троицкого собора

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 15 ноября, в центре Скопина установили макет Свято-Троицкого собора, который разрушили в 1936 году,
Идея воссоздать утраченный храм принадлежит тульскому бизнесмену Юрию Суслину.
«Я надеюсь, что в дальнейшем на месте макета возродится Свято-Троицкий собор, и это поможет городу обрести свою туристическую основу и дальше развивать ее», — отметил бизнесмен.
Отметим, что это второй макет из девяти, которые, согласно проекту, установят в Скопине.
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