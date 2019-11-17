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Фото: Pixabay.com
Уровень воды в затопленной Венеции идет на спад. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило агентство
Очередной пик наводнения пришелся на 13:15 по местному времени (15:15 по московскому) и достиг отметки в 150 сантиметров. Затем вода стала постепенно убывать.
Метеорологи считают, что ситуация значительно улучшится после вторника, 19 ноября.
Напомним, в Венеции произошло
Итальянское правительство объявило в Венеции режим чрезвычайного положения. Первоначально городу выделили 20 миллионов евро на ликвидацию последствий стихийного бедствия.
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