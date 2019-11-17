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Фото: Рязанская епархия
Рязанцам раздали Евангелие в кремле. Миссионерскую акцию провели активисты молодежного объединения «Гранат» в субботу, 16 ноября,
Горожанам рассказывали о православии. Протоиереей Даниил Перцев и диаконы Артемий Пархоменко и Иосиф Панаитов также ответили на вопросы о вере.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.