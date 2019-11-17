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15:55, 17 ноября 2019 381
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Работу рязанской железнодорожной станции показали с высоты 1

Работу рязанской железнодорожной станции показали с высоты

Работу рязанской железнодорожной станции показали с высоты. Ролик опубликовали на YouTube.

На видео сняли сортировочную станцию в Рыбном.

«Является двухсторонней станцией с объемлющим расположением главных путей, с последовательным расположением парков, а также является станцией стыкования постоянного и переменного тока», — говорится в описании ролика.


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При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

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