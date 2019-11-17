Рязанские полицейские не стали заводить уголовное дело на мошенника, обманувшего пенсионерку

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Полицейские не стали заводить уголовное дело на мошенника, обманувшего пенсионерку, сообщили на сайте региональной прокуратуры.
В марте 2019 года неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и сообщил, что ее внук попал ДТП. Мошенник рассказал женщине, что для того чтобы решить вопрос ей нужно перечислить ему 100 тысяч рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, однако она предложила аферисту забрать у нее 20 тысяч.
Мужчина согласился, приехал к женщине домой, забрал всю сумму и скрылся. После этого пенсионерка заявила на преступника в полицию. Сотрудники провели проверку, но заводить уголовное дело не стали.
Прокуратура района такое решение признала незаконным и провела дополнительные проверки.
В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть. 2 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину).
В настоящее время по делу ведется расследование.
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