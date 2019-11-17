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13:35, 17 ноября 2019 498
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Рязанские полицейские не стали заводить уголовное дело на мошенника, обманувшего пенсионерку

Рязанские полицейские не стали заводить уголовное дело на мошенника, обманувшего пенсионерку

Полицейские не стали заводить уголовное дело на мошенника, обманувшего пенсионерку, сообщили на сайте региональной прокуратуры.

В марте 2019 года неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и сообщил, что ее внук попал ДТП. Мошенник рассказал женщине, что для того чтобы решить вопрос ей нужно перечислить ему 100 тысяч рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, однако она предложила аферисту забрать у нее 20 тысяч.

Мужчина согласился, приехал к женщине домой, забрал всю сумму и скрылся. После этого пенсионерка заявила на преступника в полицию. Сотрудники провели проверку, но заводить уголовное дело не стали.

Прокуратура района такое решение признала незаконным и провела дополнительные проверки.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть. 2 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время по делу ведется расследование.


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