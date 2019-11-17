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18:06, 17 ноября 2019 225
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Охранник аэродрома рассказал обстоятельства крушения военного беспилотника под Рязанью

Охранник аэродрома рассказал обстоятельства крушения военного беспилотника под Рязанью

Охранник аэродрома, с которого взлетал военный беспилотник «Орион», рассказал обстоятельства его падения под Рязанью. По словам мужчины, БЛА упал из-за отказа электроники, сообщает РЕН ТВ.

«Еще прошлой или позапрошлой зимой упал в Бешнево. Тоже что-то отказало, — пояснил он. — Начало что-то барахлить. Бывало, что он потерялся с радара».

По его словам, аппарат резко полетел в левую стороун и рухнул «мертвым грузом».

Напомним, беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами. Никто не пострадал.

После падения беспилотника начали расследование. Содействовать ему будет компания «Кронштадт», которая разрабатывает и производит аппараты. Предварительной причиной падения беспилотника назвали отказ техники.

Справка:

БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны с 2011 года. Осенью поступил в опытную эксплуатацию.

Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.

Фото Олега Кондратова


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