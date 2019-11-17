Охранник аэродрома рассказал обстоятельства крушения военного беспилотника под Рязанью

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Охранник аэродрома, с которого взлетал военный беспилотник «Орион», рассказал обстоятельства его падения под Рязанью. По словам мужчины, БЛА упал из-за отказа электроники, сообщает
«Еще прошлой или позапрошлой зимой упал в Бешнево. Тоже что-то отказало, — пояснил он. — Начало что-то барахлить. Бывало, что он потерялся с радара».
По его словам, аппарат резко полетел в левую стороун и рухнул «мертвым грузом».
Напомним, беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в субботу, 16 ноября, в 13:00 в поселке Листвянка рядом с жилыми домами. Никто
После падения беспилотника
Справка:
БЛА «Орион» разрабатывается для Минобороны с 2011 года. Осенью поступил в опытную эксплуатацию.
Является первым российским средневысотным БЛА большой продолжительности полета. В боевом варианте может нести до четырех ракет, что также впервые для отечественной авиации.
Фото Олега Кондратова
© RZN.info
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