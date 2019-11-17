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Николай Любимов предложил рязанцам обсудить Скопинский район у себя в соцсети, об этом он сообщил на своей странице во «
Губернатор отметил, что едет в Скопинский район в понедельник, 18 ноября, поэтому хочет услышать мнение горожан о том, что их волнует и требует особого внимания.
«Лично просмотрю все ваши просьбы и предложения в комментариях. О хорошем также пишите — будем тиражировать успешный опыт», — отметил глава региона.
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