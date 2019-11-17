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В воскресенье, 17 ноября, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре «Останкино». Об этом
Анонимные сообщения о минировании поступили также в адрес дома культуры на улице Куусинена, школы-интерната №1 для обучения слепых на улице Мытищинская и жилого дома на улице Плещеева.
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При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.