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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 17 ноября, из-за угрозы взрыва из московского аквапарка эвакуировали почти две тысячи человек. Об этом
Спасатели приехали по адресу: улица Голубинская, дом №16. Они эвакуируют людей.
Подробностей на момент написания заметки нет.
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