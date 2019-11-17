«Это сногсшибательный номер». Рязанка Мария Селиверстова в шоу «Танцы на ТНТ» исполнила «фолк»

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Рязанка Мария Селиверстова в шоу «Танцы на ТНТ» исполнила «фолк». Программа вышла в эфир в субботу, 16 ноября.
21-летняя Селиверстова вместе с еще одним участником команды Егора Дружинина Арсеном Именовым исполнила номер в стиле «фолк».
Наставник команды Дружинин оценил эмоциональность выступления рязанки. «Это сногсшибательный номер, это сногсшибательное качество исполнения. Это пока что мой самый любимый номер. Поздравляю с роскошным дебютом», — сообщил наставник.
Он также отметил, что в Селиверстовой «есть очень редкое качество — сочетание невинности и эротизма».
Напомним, ранее 21-летняя рязанка Мария Селивестрова
Выступление рязанки можно увидеть на 65-й минуте
ТАНЦЫ, 6 сезон, 16 выпуск (16.11.2019) от Танцы 6 сезон на Rutube
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