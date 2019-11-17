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Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с рязанцами развитие города. Об этом она рассказала на своей личной
Встреча прошла в субботу, 16 ноября. Всего пришло около 200 человек
Сорокина отметила, что Московский район занимает в ее сердце особенное место.
«Я десять лет жила в Дягилево и несколько классов училась в школе №30. Это самый густонаселенный район Рязани. А также въездные ворота в город со стороны Москвы. Поэтому необходимо обратить особое внимание на развитие и модернизацию Московского района», — сообщила она.
Также рязанцы обсудили тему ремонта дорог. «До 2024 года планируется ремонт в три этапа — в первую очередь будут ремонтироваться автодороги с интенсивным движением общественного транспорта, затем — ведущие к социально значимым объектам, потом — второстепенные дороги и межквартальные проезды», — подчеркнула мэр.
Кроме того Елена Сорокина поговорила с горожанами про ремонт дворовых территорий поквартально.
«Я лично, так же как и многие, выступаю за такой подход к ремонту — это экономически выгодно и, кроме всего прочего, сближает местных жителей. Это еще одна задача, которую нам предстоит решить», -рассказала она.
Также участники встречи обсудили вопросы благоустройства общественных пространств, освещения улиц и дворов, озеленения территорий.
«Все предложения найдут свое отражение на карте стратегического развития города», — заключила Сорокина.
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