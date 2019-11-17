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До конца года у рязанских аграриев появится более 200 единиц техники, сообщили на
Так, в 2019 году уже купили 148 тракторов, 74 зерноуборочных и более 239 единиц прицепной сельскохозяйственной техники.
В сообщении отмечается, что до конца года приобретут не менее 160 тракторов, 85 зерноуборочных комбайнов, десять кормоуборочных комбайнов.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.