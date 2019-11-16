В воскресенье в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

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В воскресенье, 17 ноября, в Рязанской области ожидается до -3 градусов, сообщил
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -3, 0 градусов, днем +1, +2 градусов.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.