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17:10, 16 ноября 2019 390
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В воскресенье рязанцам запретят покупать алкоголь

В воскресенье рязанцам запретят покупать алкоголь

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 17 ноября, рязанцы не смогут купить алкоголь. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Ограничения введут из-за Международного дня студента.

При этом запрет не распространяется спиртное в кафе и ресторанах.


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