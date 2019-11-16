В воскресенье рязанцам запретят покупать алкоголь

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 17 ноября, рязанцы не смогут купить алкоголь. Об этом сообщил
Ограничения введут из-за Международного дня студента.
При этом запрет не распространяется спиртное в кафе и ресторанах.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.