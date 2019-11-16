В Скопине пропал 59-летний мужчина

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В Скопине пропал 59-летний Равил Магданов. О нем неизвестно с 26 сентября, сообщили волонтеры «
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие седые, глаза карие.
На правой руке у мужчины есть татуировка.
Был одет в черные кепку, пуловер на пуговицах, брюки и туфли.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам:
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