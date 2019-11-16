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Фото: Pixabay.com
В Рязани устроят семинар по «умной помощи» сиротам. Об этом
Мастер-класс «Молодежная работа в детских домах» устроят в епархиальном подворье в честь праведного Иоанна Кронштадтского (улица Татарская, 72). Его проведет директор Социального центра святителя Тихона, специалист по социальному сиротству и помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Александр Гезалов.
На встречу приглашают всех желающих.
Начало в 12:00.
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