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Фото: Pixabay.com
В России упал спрос на сигареты. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает
С января по октябрь спрос на сигареты упал на 5-7%. По данным аналитиков, у россиян набирают популярность стики для нагревания табака. В этом сегменты продажи поднялись в 4,5 раза по сравнению с январем — октябрем прошлого года.
С начала года средняя цена пачки традиционных сигарет составила 115 рублей, а стиков — 135 рублей.
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