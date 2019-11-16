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В России предложили забирать автомобили у пьяных водителей, передает РБК.
В сообщении говорится, что арестовывать автомобиль будут до судебного решения. При этом водитель может внести залог и избежать штрафстоянки.
Размер залога такой же, как и штраф за вождение в состоянии опьянения — 30 тысяч рублей. Если суд оправдает водителя, то деньги, внесенные на специальный депозит, вернут.
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