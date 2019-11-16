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В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате бюджетников,
Речь идет о врачах, учителях, работниках культуры, сотрудниках государственных и муниципальных учреждений.
В сообщении отмечатеся, что увеличение нижней границы зарплаты будет осуществляться за счет доходов, увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.
Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.
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