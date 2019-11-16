В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 16 ноября, около алтайского поселка Первомайское загорелся автобус с 20 пассажирами. Все успели эвакуироваться,
Ехавший из Белокурихи в Междуреченск автобус загорелся около 4 утра (00:00) по московскому времени). Полицейские отвезли пассажиров до ближайшей заправки, откуда их забрал другой автобус.
Специалисты выяснят причину возгорания.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа улицу Почтовую вернули вывеску «Рязань»
|
cледующая новость →В Рязани устроят семинар по «умной помощи» сиротам
ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).