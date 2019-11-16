Рязанка, ставшая инвалидом после ДТП, получит 80 тысяч компенсации вместо миллиона

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Рязанка, ставшая инвалидом после ДТП, получит 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда вместо 950 тысяч, сообщили в пресс-службе райсуда.
ДТП произошло в июне 2018 года, на рязанской трассе столкнулись мотоцикл Suzuki и Citroen C4. Потерпевшая была пассажиром на мотоцикле.
В суде ответчики утверждали, что авария произошла по вине пострадавшей, которая потянула водителя мотоцикла за руку во время движения. Он не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Citroen C4.
Рязанка, в свою очередь, настаивала, что мотоциклист выехал на встречную полосу специально, чтобы избежать столкновения с фурой, которую начал обгонять. Доказать это не удалось.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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